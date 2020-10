Los 4 amantes de Maje cuentan en el juicio cómo era su relación con 'la viuda negra de Patraix'

Salva y Maje, conocida como 'viuda negra de Patraix', eran compañeros de trabajo: ella enfermera y él celador. Acabaron siendo amantes y presuntamente Maje le convenció de que terminara con la vida de su marido: Antonio.

Lo que este amante entregado a la causa no sabía es que no era el único. En los últimos meses antes del asesinato de su marido Maje tuvo hasta 4 amantes. La declaración en el juicio de cada uno de ellos ayuda a trazar el perfil de mujer manipuladora que hay detrás de Maje.

José Antonio, el publicista

Cuenta José Antonio que un día antes del crimen Maje durmió con él. No le había contado que estaba casada y cuando ocurrió el crimen le llamó y le dijo que estaba casada y su marido había muerto. Le contó que no quiso decírselo antes porque la relación entre ambos estaba rota y no quería que eso afectase a su nueva conquista.

Manuel, el enfermero

Maje y Manuel se conocieron cuando esta sustituía a la expareja de Manuel como enfermera. Eran compañeros de trabajo. Recuerda Manuel que Maje le dijo: "¡Qué casualidad que a ti te han dejado en el altar y yo lo acabo de dejar con mi novio!". Asegura que cuando libraban ella le proponía tomarse algo y mantenían los encuentros en una u otra casa.

Tomás, fisioterapeuta

A Tomás Maje le contó que su marido tenía un cáncer y le tenía cuidar. Le dijo que "estaba con Antonio por estar" porque tanto él como su familia le obligaban, pero que era una relación ya rota.

Sergio, guardia urbano

Sergio y Maje mantuvieron un encuentro en una noche de fiesta. Recuerda el guardia urbano que fue un encuentro esporádico que tuvo lugar el primer fin de semana de septiembre.