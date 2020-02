Lorenzo Ramos, representantes de pequeños agricultores: "Santiago Abascal nos apoya cuando hay 200 cámaras"

Centenares de agricultores comenzaron este miércoles a protestar ante las puertas del Ministerio de Agricultura para denunciar la crisis que vive el sector desde hace años y para pedir al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que busque soluciones ante una situación que consideran "pésima".

Lorenzo Ramos, presidente de pequeños agricultores, ha venido a Espejo Público para comentar toda la actualidad acerca de estas protestas. "Creo que hay una preocupación porque lógicamente están las movilizaciones en la calle y van a continuar en los próximos días, pero hay un cambio de actitud porque nosotros llevamos años diciendo que el problema de los agricultores es que nuestros precios no los ponemos nosotros, sino que nos los ponen", decía.

Lorenzo Ramos: "Creo que es de justicia que si todo el mundo vende lo que produce y pone el precio, los agricultores también tendríamos que poder hacerlo".

El líder de Vox, Santiago Abascal, acudió junto a otros miembros del partido a la protesta convocada por las organizaciones agrarias y a raíz de esto muchas personas lo han criticado. Lorenzo Ramos señala: "A mi no me molesta que vaya Abascal, lo que me molesta es que vaya cuando hay 200 cámaras".

Comenta que en todas las movilizaciones han habido muchos políticos pero "no han ido para ponerse en primer fila" puesto que según Ramos el protagonismo tiene que ser de los agricultores y los políticos deberían apoyarlos desde el parlamento.

