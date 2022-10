López Miras: "A este Gobierno le va a interesar que los precios estén muy altos porque si no los presupuestos no se pueden cumplir"

Señala Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, que los impuestos al ahorro ya están desfasados. "Hay que grabar la actividad y es necesario poner impuestos a la acción pero no al ahorro", señala.

Explica el del PP que en su comunidad desde hace años ya se eliminó el impuesto de sucesiones y es la única comunidad de España que tiene el impuesto de donaciones eliminado. "Llevamos estudiando la eliminación del impuesto de patrimonio y hemos empezado bonificándolo. Ahora estamos estudiando el último paso que es la eliminación pero siendo la comunidad autónoma peor financiada lo tenemos más difícil que otras que ya han dado ese paso".

"En Murcia estamos estudiando la eliminación del impuesto de patrimonio"

Ve injusto que en la región de Murcia los ciudadanos tengan que pagar más impuestos porque el Gobierno haya puesto en marcha este sistema de financiación autonómica. No está dispuesto a que los murcianos paguen más impuestos porque Pedro Sánchez no se siente a negociar el sistema de financiación. Cree que el presidente del Ejecutivo no se sienta a negociar porque "tendría que decirle que no a muchos señores de los que depende el Gobierno".

López Miras cree que es bueno bajar los impuestos aunque reconoce que España está viviendo una situación difícil y "las familias tienen problemas euro a euro para llegar a fin de mes". Cualquier medida que se tome para aliviar la presión fiscal es buena, expone.

Anuncia que su equipo de Gobierno acaba de registrar en la asamblea regional una ley de autonomía fiscal en laque querían poner en valor la autonomía que concede la constitución para poder blindarse ante subidas de impuestos que quiera imponerles el Gobierno central. Esta ley les faculta y a las distintas instituciones de la región para poder acudir al Constitucional en el caso de que haya una política intervencionista.

La valoración de López Miras ante la aprobación de los PGE

Le preocupa además que para que los presupuestos generales del Estado en los que trabaja el Gobierno sean reales la inflación tiene que estar desbocada. "Lo normal sería que el presidente del Gobierno estuviera trabajando para aplicar medias a este Gobierno. Le va a interesar que los precios estén altos porque si no los presupuestos son irreales y no se pueden cumplir".

Critica el reparto de los fondos europeos, que en su opinión se han distribuido mal. "España tienen fama de ser mal ejecutor de los fondos europeos. Se han repartido tarde, con opacidad y con mucho retraso. En la región de Murcia el 60% de los fondos ya está ejecutado. Creo que hubiera sido más útil hacer partícipes a las empresas", señala.