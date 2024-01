Loles, la "pecadora" a la que han vetado en su cofradía por estar divorciada: "Tengo el alma rota"

"Con la Iglesia ha topado Loles' que diría el refranero. Esta vecina de Cazalilla, un pueblo pequeño de Jaén asegura tener "el alma rota" por lo que su párroco le ha hecho. Esta localidad jienense se prepara para celebrar San Blas, pero este año Loles tiene poco que festejar.

Desde siempre la hermandad a la que pertenece Loles sortea el cargo de 'hermano mayor'. En esta ocasión ella fue la afortunada, pero su dicha duró poco, según recoge la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil. Esta vecina acusa al párroco de, presuntamente, impedirle ejercer el cargo solo por estar divorciada. "No me dio tiempo a asimilar que iba a ejercer el cargo. En el momento en el que me dijeron que era la hermana mayor me comunican que no puede ser. Como salimos mi hijo y yo, entendí que a lo mejor era porque no podíamos ser los dos, pero cuando me dicen que por 'mi situación', siempre se repite la palabra 'situación'...y me gustaría preguntar cuál es mi 'situación'", reprocha Loles ante las cámaras de Espejo Público.

En el sorteo no solo salió elegida ella sino que también salió su hijo algo que ella interpreta como una señal: "Siempre tengo mi lucha interior, el 'runrun' que tengo. Yo le pido a Dios que me mande señales y ese día las mandó. No fui yo sola la elegida sino también mi hijo eso ya no lo supieron interpretar, eso fue un milagro de Dios por intercesión de San Blas".

Ella cree que esto es una "represalia" porque en el pasado "escribí en redes sociales una queja contra el sacerdote". Además argumenta que ella ya fue hermana de la Patrona hace 15 años cuando ya era "pecadora" como ella misma se define irónicamente. Asegura que era muy fácil evitar el daño que le han causado, simplemente sacándola del bombo porque dice "sé que no voy a conseguir nada, pero el daño moral que me han hecho, tengo el alma rota".

Loles respeta que haya unos estatutos de la cofradía pero critica que ni ellos mismos los conocen porque "en los estatutos pone que yo no puedo ser presidenta de la cofradía, pero ser hermana de fiestas es totalmente distinto a pertenecer a la directiva". A esta vecina le siguen quedando muchas dudas: ¿Es pecadora para el cargo pero no para cobrar el dinero de las cuotas? ¿Por qué pusieron su nombre en el sorteo si ya sabían que no podía ser? Hace 15 años cuando ya estaba divorciada ¿por qué sí pudo ser hermana mayor?