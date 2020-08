Le okupan durante un mes y medio la vivienda y ahora tiene que pagar 80.000 euros por los destrozos

En Colmenar de Oreja, Madrid, se ha producido un fuerte enfrentamiento entre los vecinos y unos okupas. Juan, el propietario de la vivienda por la que se produjo el enfrentamiento, manifiesta que le ha costado 80.000 euros tener la casa okupada durante un mes y medio, puesto que han sido numerosos los destrozos en su domicilio. "Pero no es lo que más me duele, esto es material, lo que más me duele es que se han llevado las cenizas de mi hijo", asegura.

Señala que para arreglar los desperfectos del salón tendría que pagar 25 mil euros, cinco mil del baño y de los dormitorios y diez mil euros de la cocina, además de los desperfectos del jardín. Por su parte, Juan afirma que no tiene suficiente dinero para pagar dichos desperfectos.

Comenta que los okupas, además de haber estado un mes y medio en su vivienda, vendieron pertenencias suyas y por el momento, no ha podido recuperar nada. Ahora, comenta que la vivienda está cerrada "con candado" porque "no está habitable" y al parecer, habría alrededor de 35 viviendas okupadas en la zona.

Declaraciones de la ministra de Defensa sobre la okupación

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la legislación actual es suficiente para hacer frente al problema de la okupación de viviendas y también para proteger los derechos de los propietarios. "Todo lo que sea proteger los derechos de las personas, es evidente que hay que tratar de protegerlo al máximo. En todo caso, creo que tenemos una legislación que permite dar respuesta a los problemas de la okupación, sin perjuicio de que puedan tomarse otras medidas", decía Robles.

