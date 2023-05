Laura, a punto de dar a luz: "Cuando leí la letra pequeña del seguro tenía que pagar más de 6.000 euros por parir"

Si todo va sobre lo previsto, en las próximas horas vendrá al mundo Carla. Lo hará después de que Laura, su madre, se llevara la tremenda sorpresa al ver el coste del seguro médico privado.

La mujer no se leyó la letra pequeña del contrato y a pocas horas de dar a luz se dio cuenta de que el coste podría ser de más de 6.000 euros. "Estoy embarazada de nueve meses. Me programaron la inducción y unos días antes me dijeron que no me cubría. Ha sido mi culpa e ignorancia no haberme leído la letra pequeña del seguro privado y entiendo el coste asociado como parto", relata Laura a través de su perfil de TikTok.

Desconocía que la mutua no cubre el seguro de parto

Esta catalana explica que nunca ha tenido que acudir al hospital por alguna cuestión grave y desconocía que su mutua no cubría el coste del parto. "Después de mi experiencia, hago un llamamiento a la sociedad. Cuando vayáis a contratar un seguro, si queréis tener cobertura hospitalaria, contratadla. Aseguraros", concluye.