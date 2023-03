Laura Escanes habla por primera vez de la nueva relación de Risto Mejide

Apenas un año después de anunciar su separación, Laura Escanes y Risto Mejide ya han rehecho su vida. Primero fue la influencer, con el cantante Álvaro de Luna, y ahora se ha dado a conocer que el presentador lo ha hecho junto a Natalia, una joven de 27 años con la que se le ha visto disfrutando de un romántico fin de semana en Cuenca cuyas fotografías se han publicado en la revista “Lecturas”.

Poco tiempo después de publicarse esta información, Laura Escanes acudió a su cuenta de Twitter y compartió con sus seguidores unas palabras que parecían dirigidas a Risto Mejide, en relación a su nuevo amorío: “No es casualidad”. Espejo Público ha hablado con Laura Escanes en la ceremonia de entrega de los Premios Ídolo y asegura que no tiene problema alguno en que su ex haya pasado página. “Los caminos se separan, pero no puedo desearle otra cosa que no sea felicidad", ha confesado Escanes sobre Risto.

Una de las premiadas

La influencer, que fue una de las grandes triunfadoras de la noche, impactó con un vestido fucsia hecho especialmente para ella con mangas de malla infinitas que acababan en unos sutiles guantes transparentes. Laura, feliz y emocionada, dedicó el premio a su hija, Roma, pidiéndole perdón por tantas ausencias.