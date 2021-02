Laura Borrás defiende las palabras de Pablo Iglesias: "Que el vicepresidente del Gobierno reconozca esta situación es muy valioso"

Los sondeos apuntan a triple empate el domingo en las elecciones catalanas. Todo indica que PSC, ERC y Junts per Cat van a pugnarse el oro, la plata y el bronce por un puñado de votos. Laura Borras, candidata de Junts per Cat a la presidencia de la Generalitat, ha respondido a las preguntas de Susanna Griso. "Celebramos que cada vez más gente participe de la situación. Que el vicepresidente del Gobierno reconozca esta situación es muy valioso. Pasar ya de las palabras a los hechos y trasladar esta constatación a una mesa de negociación en la que se pueda dar salida política a un conflicto político".

"No se puede ir a Rusia y tener la osadía de pedir la libertad de presos políticos cuando tú tienes presos políticos en tu país" ha afirmado Laura Borrás, sobre la polémica entre Josep Borrel y Carles Puigdemont en el Parlamento europeo.

Laura Borrás, candidata de Junts per Cat, ha asegurado sobre la democracia española que "no se puede hablar de democracia plena. Hay que sacar al país de la situación en la que se encuentra. Llevamos casi un años conviviendo con el virus. Ser mucho más selectivos, proporcionar salud y salud económica. Es en este momento en el que la pequeña y mediana empresa necesitan ayudas"

Mas del 90% de los impuestos van al Estado español. El Estado español está a la cola de las ayudas directas que se necesitan. Ha hecho una dejación de funciones, no solo no ha dado ayudas sino que ha subido las cuotas a los autónomos" ha asegurado la candidata de Junts per Cat.