Las 'otras' víctimas del coronavirus: "A mi hermana se le ha dejado morir de cáncer como a un animal"

"Si no hubiera habido Covid a mi hermana se la hubiese visto en persona y te hubiera llamado la atención el evidente deterioro físico que tenía". Lydia no puede dejar de lamentarse por la muerte de su hermana Sonia a los 48 años víctima de un cáncer de colon en estadio IV.

La mujer estuvo semanas intentando conseguir una cita presencial debido a los fuertes dolores que padecía. Todo comenzó con un dolor en la ingle que se fue extendiendo. Perdió hasta 7 kilos y asegura su hermana que su deterioro físico era muy notable. "Tuvo la malísima suerte de encontrarse con un profesional con cero empatía. Nadie me va a negar que mi hermana pudiese estar viva", refleja Lydia.

Tras semanas intentando que algún médico la viera sin éxito solo consiguió que se le diagnosticaran problemas lumbares sin que ningún médico la examinara ni le hiciera una analítica. Tan desesperada se vio Sonia que terminó por acudir al Hospital de Cruces, en Bilbao, limítrofe a su pueblo de Burgos.

Solo allí después de una analítica vieron que tenía los niveles muy alterados. Se quedó ingresada sin saber que tenía cáncer y a las 4 semanas falleció.

"A mi hermana se la ha dejado morir con un cáncer en estadio IV. Se quejó y se lamentó durante semanas, no se le dio una cita presencial, no se le hizo una analítica", lamenta su hermana. Pide que se depuren responsabilidades y reivindica que la telemedicina no funciona y no quiere que haya más Sonias.

Tan solo agradece al servicio de oncología del hospital de Cruces el trato que le dieron a su hermana. Lamenta además que su hermana se sentía abandonada. "Decía que la trataban como a un un animal", sostiene.

