Las otras víctimas del asesino de Marta Calvo: "Cogí un cuchillo y le dije que no iba a morir aquí"

Muchas de las denunciantes declaraban que el acusado llevaba a cabo esta práctica sexual, denominada como 'fiesta blanca', sin que ellas se dieran cuenta. Cuando algunas de ellas eran consciente de la práctica y se lo recriminaban él lo negaba en todo momento. Una de las jóvenes confiesa que llegó incluso a perder el conocimiento.

"Me puso cocaína en mi pecho, axilas, rodillas y pies. Me sudaban mucho, me empecé a sentir mal , le dije que se marchase pero él no quería. Le dije que gritaría y que llamaría al vecino. Llegó un momento en que perdí el conocimiento, me desperté de repente viendo que él estaba encima de mí con la cara desencajada. Noté que no tenía fuerza en las piernas y estuve a punto de caerme al suelo", relata una de las víctimas.

"Me ardían los genitales y tenía el corazón muy acelerado"

Otra de las jóvenes señalaba que comenzó a darse cuenta de que se encontraba mal porque le "ardían los genitales y tenía el corazón muy acelerado". Tras acudir al baño se sacó varias piedras de cocaína de la vagina. Él negaba en todo momento la práctica, entonces la mujer cogió un cuchillo y se acercó a él: "Le dije que yo aquí no iba a morir, que había cámaras y que iba a avisar a la Policía", afirmaba en su declaración policial.

Varias víctimas tuvieron que acudir al hospital tras los efectos de mareo y pérdida de conocimiento tras un encuentro sexual con Jorge. Los investigadores siguen buscando el cuerpo sin vida de Marta Calvo. Jorge aseguró que descuartizó el cuerpo en su casa de Manuel (Valencia).

