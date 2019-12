Tras la muerte de Marta, ha trascendido que al menos dos prostitutas habrían fallecido tras mantener relaciones y consumir cocaína con el sospechoso. Asimismo, otras dos chicas aseguran que Jorge Ignacio quiso introducir cocaína en sus cuerpos. Ahora, a todo esto, sumamos un nuevo testimonio de una prostituta que estuvo con el sospechoso días antes del crimen de Marta Calvo.

"Me dedico a la prostitución y tengo anuncios en varias páginas de contactos de Valencia. A los clientes los recibo en una habitación que tengo alquilada en la ciudad. El 24 de octubre alguien que dijo llamarse Wilson me escribió para pedirme relaciones sexuales. Quedamos en vernos en mi piso.

Durante el encuentro él no bebió alcohol. Tampoco fumó, ni me dejó fumar a mí, pero sí consumió cocaína. Cuando terminó la cocaína se marchó. Ese día me pagó 440 euros por unas cuatro horas. Me pagó en efectivo y me dejó a deber las última hora y media de servicio.

Volvió a llamarme unos 12 días más tarde, el 6 de noviembre, me escribió por WhatsApp ofreciéndome 'fiesta' pero me exigió que no le cobrara la hora y media que me dejó a deber.

Solo estuvo en mi casa entre 10 y 20 minutos. Fue agresivo conmigo. Se desnudó, se duchó y pretendió mantener relaciones sin pagar. Le noté bruscó y muy nervioso, cuando le pregunté por el dinero que me debía se enfadó. Empezó a levantar la voz, yo le dije que se fuera de mi casa. Recuerdo que se levantó y se quedó parado. Me empezó a mirar de forma amenazante y me dijo que se quería quedar pero al final se fue".

