CRISIS ALIMENTARIA | TERCERA VÍCTIMA MORTAL

La tercera víctima mortal por listeria, una mujer de 74 años, no tenía patologías previas que justifiquen su muerte, tal y como establecen sus hijas. Lamentan que se esté difundiendo que su madre padecía patologías que justifiquen el padecimiento tras contraer listeriosis. "Mi madre estaba normal. Yo también soy hipertensa y no por eso me muero. Tengo mi tratamiento y estiy sana.", asegura.