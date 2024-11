Las lágrimas de Susana Díaz al escuchar a la abuela de los niños desaparecidos tras la DANA: "No me salen las palabras"

Antonia es abuela de Izan y Rubén, dos pequeños a los que la fuerza del agua separó de la mano de sus padres en lo peor de la crecida que originaron las lluvias torrenciales que dejó la DANA el pasado 29 de octubre. La mañana de este martes intervenía en Espejo Público a través de una llamada telefónica que no dejaba indiferente a ninguno de los que escuchaban su crudo testimonio.

La mujer compartía su indignaciónpor lo que a su entender es una inacción y una gestión deficiente de la tragedia, desde el primer momento. Exclamaba lo siguiente: "El alcalde de aquí, no ha hecho nada. El alcalde de Valencia, menos. Y Pedro (Sánchez), menos. [...] Yo denuncio. Voy a denunciar".

"Muerta en vida"

Apenas conseguía pronunciar un hilo de voz la senadora del Partido Socialista, Susana Díaz, colaboradora habitual del programa que presenta Susanna Griso. Visiblemente Consternada, la política andaluza afirmaba que no era capaz de articular palabra. La familia, que está en vilo a la espera de una poco probable noticia milagrosa, según Díaz está "muerta en vida, esta familia está muerta en vida". Al mismo tiempo que pronunciaba estas breves palabras, la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía, se desmoronaba y no podía evitar que las lágrimas acompañaran a un gesto de consternación.

"No ha ido nadie"

Antonia, abuela de los hermanos de tan sólo 3 y 5 años, pasaba de la indignación a la más absoluta tristeza. Con dificultades alcanzaba a hacer una petición: "Esto es muy gordo. Mis niños, sólo pido a mis niños. Son mi vida".

Al mayor drama en que la DANA ha sumido a esta familia se le suma el delicado estado de salud de Antonia, que reconocía la vital importancia que tienen sus nietos para ella: "Yo tengo cáncer desde hace seis años, y malita, nunca le he dicho a mi nuera que no me los traiga". Debido al cúmulo de desgracias que relataba Antonia, Susana Díaz, visiblemente descompuesta, no podía continuar hablando.

"Me daban vida. ¿Quién me la va a dar ahora?", expresaba entre sollozos Antonia, que denunciaba que donde vive su hijo, el padre de los pequeños desaparecidos, "no ha ido nadie" a prestar ayuda, en referencia a autoridades o equipos de rescate. Se trata de una de una de las zonas más apartadas del centro de la localidad valenciana.

La abuela de Izan y Rubén aseguraba que tenía que esforzarse en guardar las formas ante las sensaciones de gran impotencia y abandono que sentía, y que manifestaba con la siguiente afirmación: "Me es igual. A mí ya, la vida... Ojalá me hubiera puesto delante del coche de Pedro. Que me hubiera atropellado y siguiera el lío con él. Porque es un sinvergüenza de lo más grande del mundo. En Valencia no le queremos, pero al alcalde de Torrente tampoco".

"No ha ido nadie donde vive mi hijo", sentenciaba Antonia.