Carmen Morodo, tajante sobre la DANA: "El tamaño de la tragedia ha sido tan grande como el de la incompetencia política"

Espejo Público analizaba en el programa la entrevista de Pablo Motos en El Hormiguero al escritor y periodista Arturo Pérez- Reverte que afirmaba que los afectados por la DANA han sido "abandonados de una forma miserable". "Tenemos una clase política que ha hecho de esto un negocio, que es su negocio, y los demás somos piezas de un juego que es ese. Todo se convierte en herramienta política", mantenía.

Añadía que "junto a la criminal incompetencia de Mazón y su entorno se une la criminal mala fe del Gobierno". Sostiene que en esta crisis los políticos se han concentrado en ver quién flaquea primero y conseguir que el otro meta la pata. "Estos días pensaba que una crisis como esta no puede estar en manos de políticos. Habría que crear un organismo con gente especialista y cualificada que tomen decisiones antes, durante y después de las tragedias", mantenía. "Nuestra desgracia se llama clase política española y eso va desde la extrema izquierda a la derecha", finalizaba su discurso el entrevistado.

Susana Díaz: "Lo de 'solo el pueblo salva al pueblo' me parece muy peligroso"

La socialista Susana Díaz no estaba de acuerdo con este discurso y mantenía que en democracia a los políticos los elige la gente con su voto. "Si el político es mas o menos competente en una desgracia se depurarán responsabilidades. Me parece muy peligroso a que la indignación de la gente se convierta en un elemento contra las instituciones. Lo de 'solo el pueblo salva al pueblo' es muy peligroso". Establece además que los efectivos de bomberos, policía y sanitarios son también Estado.

"Si hubiéramos estado ante dos administraciones del mismo color, se hubiera gestionado la tragedia de manera distinta"

La periodista Carmen Morodo cree que en estos casos nunca se depuran responsabilidades. "Se entierran a los muertos pero la incompetencia no se depura porque no dimite nunca nadie. Los funcionarios públicos no tienen nada que ver con la clase política ni con nuestra democracia. Tú no puedes evitar la magnitud de la tragedia. A partir del martes por la mañana si hubiéramos estado ante dos administraciones del mismo color se hubiera gestionado de manera distinta", considera.

Apunta Morodo que las dos administraciones "de colores distintos se pusieron a pensar en cómo gestionar la tragedia de manera que nos pese menos a nosotros y cargue más sobre el contrario". "Si no, ese miércoles por la mañana el presidente del Gobierno y el de la Generalitat hubiesen creado un grupo de trabajo colocados allí con las botas. Las decisiones no fueron eficaces, fueron incompetentes, el tamaño de la tragedia ha sido tan grande como el de la incompetencia política. Se tenían que haber instalado allí, no haber esperado a que los reyes pidiesen ir para ponerse a su espaldas".