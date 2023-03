Lady Gaga sin maquillaje y con la cara lavada consigue acaparar todas las miradas en la ceremonia de los Oscar

Si hay una ceremonia en la que las estrellas del cine quieren brillar más que nunca, esa es la gala de los Oscar. La mayoría de ellos y de ellas, con nominación o sin ella se preparan durante los meses previos para lucir su mejor versión. El mundo está pendiente de la noche del cine por excelencia, que este año ha celebrado su 95 edición en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Si hay alguien que siempre acapara miradas por su look en cualquier estreno, evento, presentación o concierto es Lady Gaga, a ella no le da miedo mostrar una imagen transgresora, excesiva u original, su imagen es a veces transgresor, otras veces excesivo o también original, ella es Lady Gaga .

Lady Gaga llegaba posaba en la recién estrenada alfombra champán enfundada en un espectacular vestido de Givenchy, con transparencias y corsé incluido. A maquillaje tampoco había quien la ganase, porque optó por un maquillaje recargado, tirando a dramático. La cantante protagonizó una de las anécdotas de la noche, acudió corriendo a socorrer a un fotógrafo que se cayó al suelo cuando intentaba hacerle una foto. Una reacción con la que a buen seguro ha ganado más fans. Es lo que sucede cuando las estrellas bajan a la tierra, y en este caso Lady Gaga lo hizo literalmente .

Aunque Lady Gaga no salió premiada no le hizo falta para destacar

Lo que nadie se esperaba es que minutos más tarde viésemos a Lady Gaga subiendo al escenario con un look que a todos dejó con la boca abierta, la diva del pop cambió su espectacular vestido de Givenchy por unos vaqueros, una camiseta negra y sin una gota de maquillaje, ofreciendo así su imagen más natural. Lady Gaga estaba nominada a la mejor canción original por "Hold my hand", aunque no se llevó ninguna estatuilla, no hizo falta salir premiada para acaparar todas las miradas, porque su voz fue la protagonista de una actuación de diez que se llevó los aplausos y reconocimiento del público.

Las famosas le declaran la guerra al maquillaje, pero ¿de verdad van con la cara lavada?, Algunas modelos, actrices e influencers como Hailey Bierbe, Ana de Armas o Sara Sálamo se han apuntado al carro de esta última tendencia y se han mostrado en sus redes sociales sin una gota de maquillaje. En Espejo Público hablamos con Jesús Serrano un maquillador que nos da el truco par conseguir el llamado "efecto cara lavada". Es importante seguir los pasos que nos recomienda el experto para lucir un look natural: Primer paso aplicamos el primer de color verde para, segundo ponemos un corrector en el lagrimal para aportar luminosidad, tercero unos polvos traslúcidos en la zona T, cuarto rellenamos las cejas con un lápiz, quinto aplicamos una máscara de pestañas y por último no olvidemos el bálsamo labial.

Esta tendencia de "efecto cara lavada" ya intentó instaurarse hace unos años, pero parece que el 2023 va a ser el año definitivo. Es una tendencia que huye de los peinados elaborados y del maquillaje recargado, se consigue así lucir una imagen mucho más jovial y natural, ¿se atreverán muchas famosas a seguir los pasos de Lady Gaga?, ¿o es una apuesta solo para valientes que asumen su imagen real?.