La 'viuda negra' quería demostrar que no consumó su matrimonio para divorciarse del marido al que habría asesinado

TESTIMONIO DE UN AMIGO DE LA DETENIDA

Conchi, la conocida como 'viuda negra' de Alicante, tenía pensado divorciarse de su marido, al que habría asesinado a plena luz del día junto a un cómplice. Un amigo de la detenida señala que Conchi no quedó muy contenta con la boda. "Me dijo que su marido le había engañado diciéndole que era viudo desde 2014 cuando en realidad se había quedado viudo en 2018". Este testigo asegura que Conchi le comunicó que quería pedir el divorcio. "Tenía pensado acudir a un ginecólogo que diera fe de que no habían consumado el matrimonio pero creía que el se negaría a eso", declara. El hombre, que regenta un bar al que Conchi acudía con asiduidad, describe a la 'viuda negra 'como una mujer con delirios de grandeza que siempre presumía de los negocios que poseía o las joyas que tenía.