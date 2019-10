Las revueltas de los últimos días en Barcelona han dejado enfrentamientos entre distintos colectivos de la sociedad catalana. Una vecina de unos de los barrios afectados por los disturbios se enfrentaba en primera persona a algunos de los que protestaban de forma violenta contra la sentencia del 'procés'.

"Yo no puedo salir a la calle por esta mierda de gente", comenzaba diciendo esta mujer en catalán.Un manifestante la increpa y ella responde:

"Perdona yo tengo muchos derechos pero me los quitas tú y estoy amenazada. Amenazada con ladrillos y todo lo demás. Porque hasta ahora yo podía salir a la calle igual.

Hasta ahora yo podía salir a la calle igual. O sea que no me expliques mandangas, que es lo que explicáis, mandangas. Y el problema es que sois todos menores de edad que no tenéis ni idea de cómo funciona la ley y de cómo funciona la historia. Y os han comido el tarro como descosidos y los que vais a la cárcel sois vosotros por burros. Ese es el problema, porque los listos no pisarán la cárcel ni por asomo. A ti te tendrán como pringado", les espetaba esta mujer.