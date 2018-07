La reacción de Susanna Griso ante las 'hazañas' de una acróbata vaginal: "¿Se saca un metro de chorizo?"

'Carmen Snake' ha saltada a la palestra después de que Izquierda Unida haya pedido la retirada de un cartel que ella misma protagoniza en Lepe (Huelva). En el cartel se anuncian las acrobacias vaginales que realiza esta autodenominada 'artista del desnudo'. El partido considera que se trata de un anuncio con una carga sexual demasiado explícita que fomenta valores machistas en una zona de paso a un instituto.

"Me paso el fuego por el cuerpo, bailo con serpientes o me saco hasta 45 metros de pañuelo de la vagina"

Sin embargo, la protagonista de la imagen considera que "el anuncio no transmite nada de sexo". Asegura que sus espectáculos son exhibiciones artísticas. "La gente relaciona el desnudo con porno, sexo, prostitución y no es así. Me paso el fuego por el cuerpo, bailo con serpientes, me saco hasta 45 metros de pañuelos de la vagina creando un efecto de telaraña, abro botellines de refresco, metros de chorizo...".

Ante el relato de sus 'hazañas' artísticas la presentadora del programa, Susanna Griso, no ha podido evitar comentar: "¿Se saca un metro de chorizo?, con una gran cara de asombro.