Jorge Ignacio P., el descuartizador confeso de la joven Marta Calvo, mantuvo días antes de la muerte de la joven otros encuentros sexuales con prostitutas. 'Espejo Público' ha accedido a la declaración de una de ellas en la que explica la peligrosa práctica sexual con drogas a la que Jorge le obligó a someterse.

Relata además que este no le pagó el servicio y sospecha que la drogó con una copa de alcohol, por lo que no recuerda bien cómo se produjeron los hechos. Este es su testimonio íntegro:

"Ejerzo la prostitución. Recuerdo que el pasado 30 de junio, sobre las dos de la mañana, me fui con un cliente en un Audi gris hasta Manuel. Era una vivienda a medio reformar. Me dijo que llevaba allí a sus citas. Me enseñó una bola grande de lo que parecía cocaína y me propuso realizar una fiesta blanca.

Él quería esnifar coca sobre mi cuerpo e introducírmela por mis órganos sexuales. Me negué porque yo no soy consumidora. Después me ofreció una bebida, una copa de champagne que me sirvió mientras yo estaba en el baño. Desde ese momento no recuerdo gran cosa, sospecho que me drogó, cuando me recuperé un poco tuve miedo. Fui al baño y me di una ducha fría aunque no sentía la temperatura del agua, noté algo raro el la vagina y me saqué una piedra de cocaína del tamaño de media falange del pulgar y también tenía por detrás.

Me sentía muy mal. Pude contactar por mensajes con una amiga y le envié la localización de donde estaba, pero al final él se ofreció para llevarme hasta la estación donde cogí el primer tren para Valencia. Cuando llegué a casa me di cuenta de que no llevaba dinero, no había cobrado el servicio, estaba tan mareada tan drogada que no me di cuenta. Intentó volver a quedar conmigo durante el mes siguiente pero yo no quise".

