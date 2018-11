La nota de despedida de la novia del 'rey del cachopo' antes de ser descuartizada

SUCESO | CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

'Espejo Público' ha tenido acceso al último mensaje que Heidi Paz le dejó a su pareja, el conocido como 'rey del cachopo' antes de ser asesinada. Se trata de una nota manuscrita que los agentes han encontrado en el domicilio de César Román y creen que pudo desencandenar el crimen, pese a que el documento ha de ser cotejado aún por los grafólogos. El mensaje es conciso: "Nuestra relación se ha terminado, no me busques, no quiero saber nada de ti". Los investigadores cuentan con varios indicios que relacionan a César Román con el asesinato de su pareja. Un taxista ha contado que le trasladó con la misma maleta en la que apareció el torso calcinado de Heidi al polígono donde aparecieron los restos de la mujer.