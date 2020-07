La mujer quemada viva con sosa cáustica en Girona: "Ahora entiendo por qué matan a tantas mujeres"

Cuenta esta mujer desde la cama del hospital del Vall d'Hebron (Barcelona) que había interpuesto hasta 7 denuncias contra él por acoso pero lamenta que los Mossos no le hicieran caso porque no había delito de sangre, según su versión. Sobre esto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asegura que no se podía poner una orden de alejamiento entre ambas partes.

Según la denuncia había una relación previa entre Ana María y el agresor pero el marido de la víctima asegura que lo expresaron así para que la denuncia pudiera constar como violencia de género.

La mañana de la agresión el acosador había estado tirando piedras a la ventana del domicilio de Ana María. Llamó a los Mossos y este se fue pero más tarde regresó. Fue entonces cuando Ana María bajó con un palo por la escalera para recriminarle que tirara piedras. Este aprovechó para tirarle una botella de ácido que también alcanzó a su hija de cinco años que se encuentra ingresada con quemaduras de diversa consideración.

"Ahora entiendo por qué matan a las mujeres",lamenta la víctima. Ana María conoció a su agresor por mediación de la niñera de sus hijos, ya que este era su pareja. Desde el primer momento mostró un comportamiento obsesivo hacia ella. Le amenazaba diciéndole que si no se iba con él le quemaría viva o le sacaría los ojos y desgraciadamente ha terminado cumpliendo su promesa.

El teléfono de asistencia para las víctimas de maltrato de género es el 016.

