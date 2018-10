La mujer a la que no engañaron los padres de Nadia: "Todo era una trola, vivían de lujo a costa de la niña"

TESTIMONIOS

El juicio a los padres de Nadia, acusados de recaudar fondos de un modo fraudulento alegando una supuesta enfermedad de su hija, está destapando testimonios de quienes detectaron una actitud sospechosa de los progenitores. Elena Sánchez, conocía a los padres de Nadia porque estos iban a comer a su restaurante. Cuenta que desde el principio detectó que todo era una farsa. "Me pidieron el mejor vino reserva de la carta y cuando les dije que su coste era muy elevado él me metió un 'zasca' y me dijo que entendía de vinos". Asegura que pedían lo más caro de la carta y que tanto su forma de vestir como los coches de alta gama con los que acudían les hizo sospechar. "Pensamos en seguida que estos se estaban lucrando de la niña", afirma.