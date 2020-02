El calvario de la hermana de Lucía Garrido: "Espero que este juicio sea más serio y legal"

Lucía Garrido fue hallada muerta en su piscina de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008. Manuel Alonso (exmarido) y otras tres personas, los cuatro acusados, fueron absueltos el pasado mes de septiembre, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha devuelto el caso a la Audiencia de Málaga por la existencia de un "grave" defecto de forma en la sentencia. En Espejo Público hemos podido hablar con Rosa Garrido, hermana de la víctima, y con Ignacio Carrasco, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

La sentencia explica que la acusación particular fija la atención en las incoherencias en la votación de los diferentes puntos del veredicto. El análisis del veredicto ha permitido detectar "un defecto insubsanable que determina su nulidad", dado que en dos puntos no se alcanzó ninguna de las mayorías legales para declarar los hechos probados o no probados, lo que provocó unas "absoluciones indebidas".

En concreto, el hecho desfavorable número 14, sobre la ejecución material de la muerte de la víctima, seis miembros del jurado lo consideraron probado, mientras que tres estimaron que no estaba probado. También, el hecho desfavorable número 7, respecto a la entrega de las llaves con restos de ADN, obtuvo cinco votos a favor de declararlo probado y cuatro votos en contra.

Rosa Garrido, hermana de Lucía: "A mi no me pareció serio el juicio, espero que este sea más serio y legal". Rosa ha sido una gran defensora y luchadora de este caso y también de un cáncer, por ello aseguraba: "No van a poder conmigo ni el cáncer, ni esta gentuza".

Por su parte, Ignacio Carrasco (AUGC) apuntaba que se ha evidenciado la "cantidad de irregularidades y corrupción que hay" no solo por la votación, sino por el asesinato de dos testigos protegidos. "Este juicio ha sido una mina", decía. Explica que Manuel Alonso junto con el teniente jefe antidrogas de Málaga fueron condenados por la audiencia provincial y ratificados por el Tribunal Supremo. En el caso de Manuel Alonso fue una condena de tres años en la que la orden voluntaria de entrada a prisión finalizó el día 10 de diciembre, por lo que Ignacio Carrasco manifiesta: "Nos extraña mucho que esta persona siga en libertad cuando la AUGC está personada en esta causa".

Finalmente, aseguraba que "lo que el jurado quería era invalidar pruebas que sustentaban la acusación, y eso no puede ocurrir".

