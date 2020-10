Nuevas grabaciones en 'exclusiva' entre Maje y su amante Salva en un pinchazo telefónico: "Ahora podrás cobrar el seguro"

El juicio contra Maje y su amante Salva por haber planeado y cometido el asesinato de Antonio, el marido de ella, en 2003, continúa con la declaración de varios policías y la jefa de la investigación del caso quien ha explicado que la actitud de ella durante los interrogatorios, incluso chateaba con su novio, la pusieron en el punto de mira.

La jefa de homicidios ha asegurado que "tenía cambios de humor en segundos. Y estaba tan pendiente del teléfono que un compañero le tuvo que pedir que se centrase en la declaración y dejara el móvil" ha comentado la jefa de homicidios.

La policía, durante la investigación del caso, pinchó los teléfonos de Maje y de Salva, Hoy, Espejo Público ha tenido acceso en "exclusiva" a la grabación de un pinchazo telefónico en el que Maje le comunica a su entonces amante lo que le ha contado su madre: "Que ya tienen al sospechoso con nombres y apellidos", y le cuenta que su madre se puso a llorar, que ella "no me lo creía" y que el caso podría estar resuelto para finales de enero: "Se levantará el secreto y nos reunirán".

Salva le contesta: "Bueno, bien porque así al menos cobrarás el seguro de Santa Lucía" a lo que ella responde: "Ya Salva pero es que me han dejado descolocada".

El entonces amante de Maje intenta tranquilizarla: "No temas, tendrían que estar investigándome a mi y no me están investigando...como van investigar, ¿desde su casa?" .

Continúa diciendo que si fuera "sospechoso" le tendrían que detener y "llevarme a comisaría para interrogarme". Piensa que "si no soy sospechoso y no me detienen no tienen ningún deber a investigar mi vida".

"¿Entonces respiro, no" le contesta Maje, a lo que él no duda en decirle "si, si".

Luego la conversación continúa hablando de su relación sentimental y sexual y las ganas que tienen de encontrarse de nuevo.

