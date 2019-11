Diana López Pinel, madre de la joven, abandonaba la sede judicial alegando que sus abogados no le habían informado sobre el caso antes d ela vista y ni si quiera había podido tener acceso al sumario o la autopsia.

Por su parte, Juan Carlos Quer ponía el foco en la crueldad del crimen de su hija. "No estamos ante una página de sucesos, es la vida de Diana, de una niña como cualquier otra que dijo no y perdió la vida diciendo no del modo más cruel que se me antoja", lamentaba.

El padre de Diana Quer comenzaba afirmando que era "un día uy triste". "Ninguna condena va a devolverle la vida a mi hija, Nosotros si estamos ya condenados a una pena perpetua. Lo que me queda es luchar por el legado de Diana, porque ella ya no puede defenderse".