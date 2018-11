La demoledora declaración de la hija de Ana Julia: "Me llamó el día que desapareció Gabriel y tenía angustia"

EXCLUSIVA | LA CONFESIÓN DE LA ASESINA CONFESA

La hija de Ana Julia Quezada declaraba en sede judicial cómo se enteró de la muerte del pequeño Gabriel. Después de que su madre fuera detenida con el cadáver del niño en el coche, su hija aseguraba, muy nerviosa, que su madre la llamó el mismo día en que desapareció el niño. "Me llamó a las 12 en punto y me dijo: "Nena que ha desaparecido Gabrielillo" y ya tenía angustia"."Yo he intentado tener el cariño de mi madre. Le decía a mi padre que no entendía porque ella no me quería como una madre, como mi abuela a lo mejor. Mi padre me decía que yo entendiera que a lo mejor su forma de querer era diferente", lamentaba la hija de la asesina confesa del niño.