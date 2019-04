La confesión del asesino de Pioz: "No sé cómo maté a los niños, lo siguiente que recuerdo son los tres cuerpos en la cocina"

Patrick Gouveia se encuentra en la prisión de Alcalá Meco (Madrid) después de confesar ante la Guardia Civil el asesinato de su tío, la mujer de éste y sus dos hijos pequeños. Actualmente instituciones penitenciarias prevé pedir un traslado de centro ya que en el que se encuentra hay bandas latinas que podrían poner en peligro su integridad física. Se espera que su defensa alegue que el joven sufrió un brote psicótico en el momento de los crímenes.

Espejo Público ha accedido a la confesión que mantuvo ante la Guardia Civil. Patrick comenzó diciendo que fue al chalé de Pioz (Guadalajara) con dos pizzas para invitar a comer a Janaína y que le abriera la puerta. A partir de ahí confiesa que lo siguiente que recuerda "son los cadáveres en el suelo".

Patrick quería vengarse de su tío, Marcos Nogueira, después de que este decidiera poner punto y final a la convivencia con su sobrino por los continuos problemas que se producían."Quería que él viese lo que había hecho, que fuera consciente y sintiese un dolor profundo", declaró el brasileño ante las autoridades. El mismo día del crimen compró dos paquetes de bolsas industriales, un cuchillo y cinta americana. Comió junto a Janaína y los dos niños pequeños y atacó a la mujer por la espalda cuando se encontraba recogiendo la mesa.

Patrick a su tío: "Vente conmigo a la cocina que aquí tienes a los tres"

"A partir de matar a Janaína juro que tengo un vacío, no me acuerdo de nada. No sé como maté a los niños, soy incapaz de recordarlo, lo siguiente que recuerdo son los cuerpos de los tres en la cocina", asegura.

Posteriormente, su tío Marcos entró en casa y se produjo la siguiente conversación:

- "¿Tú que haces aquí?.

- "He venido a comer con tu mujer y tus hijos"

- "¿Y qué tal?"

- "Muy bien, vente conmigo para la cocina que aquí tienes a los tres"

Patrick sostiene que al ver a su mujer y sus hijos muertos Marcos entró en estado de shock y fue incapaz de evitar las cuchilladas de su sobrino."No quería matarlos pero tengo un problema en la cabeza. Me puede el instinto asesino, se me mete dentro y no puedo controlarlo, me posee una ira incontrolable", declaró el acusado.

Después su intención era hacer desaparecer los cuerpos. Reconoce que les descuartizó porque no podía transportarlos ni meterlos en las bolsas. "Fue una cuestión instrumental", mantiene. "Les embalé a los dos y les dejé en la habitación más próxima a la puerta para llevármelos al día siguiente y luego limpié toda la casa. Cuando acabé, me di una ducha y me eché a dormir un rato".

"Me encontré con un problema. ¡Los cuerpos pesaban mucho! No tenía fuerzas ni para cargarlos de uno en uno. Se me ocurrió usar el carrito del bebé para trasladarlos a los campos de alrededor, pero salir seis veces con una bolsa verde y pasar por delante de la garita de seguridad llamaría mucho la atención. Le di muchas vueltas al asunto tratando de encontrar la respuesta. Lo mejor haberlos cargado en un coche y llevármelos pero no sé conducir", declaró el joven.