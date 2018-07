La confesión de Susanna Griso: "No he hecho dieta en mi vida, cuando tengo un problema me encojo"

DEBATE EN PLATÓ

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, comentaba con los contertulios el caso de Omayra Cazorla, la joven canaria que pedía a Amancio Ortega que incorporaran tallas más grandes en Zara. "Sé que cuando me quejo de esto a la gente le molesta porque estoy muy delgada pero no he hecho dieta en mi vida, cuando tengo un problema me encojo", aseguraba.