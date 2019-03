Julio Araujo: "Voy a tomar medidas contra la familia de Sonia Iglesias"

Es la primera vez que este hombre habla públicamente. Es él mismo Julio Araujo el que quiere dar su versión de los hechos, de hecho reconoce que si no fuera por los consejos de su abogado, hablaría del tema de la desaparición de su mujer. "Por ganas de hablar no es, pero de momento prefiero no decir nada. Me gustaría aclarar unas cuantas cosas. Es un poco cachondeo esto", afirma.

La familia de Sonia Iglesias sospecha de su implicación en su desaparición. "La versión de ellos me es totalmente indiferente. De hecho, si hablo es por el tema de ellos. Además voy a tomar otras medidas contra esa gente, pero antes quiero que se aclare el tema del juzgado". Existen numerosas contradicciones en la declaración de Araujo, hecho que él mismo reconoce. "No tengo nada que esconder. No se ni cuántas veces me interrogan, pero las contradicciones son de coña. Hace ya tres años de todo esto. Lo que tengo claro es que si tuvieran algo contra mí no estaría a quí, seguro".

En cuanto a su hijo, del que él tiene la custodia, Julio Araujo afirma no tener ningún tipo de problemas. "El ya tiene 12 años y puede hablar por sí mismo y sabe con quién quiere estar y con quién no quiere estar. En el momento en el que yo hable, no se dónde se van a meter, tanto el padre, sobre todo la madre y la hermana".