Los jueces se oponen al pacto PSOE-Junts: "Atenta claramente contra la separación de poderes y contra la independencia judicial, es abrir una puerta muy peligrosa"

Las cuatro asociaciones de jueces han mostrado su rechazo a la judicialización de la política que incluye el pacto firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Así lo han manifestado un comunicado conjunto donde hablan de "intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes". En Espejo Público hemos querido hablar con varios portavoces de estas asociaciones. Ascensión Martín, portavoz de Jueces para la Democracia, ha sido muy crítica: "Rechazo el concepto de que en España, que es una democracia consolidada, se haya producido algún caso de 'lawfare'. Las revisiones de las sentencias nunca las pueden hacer una comisión política, tenemos establecidos ya un sistema de recursos. Quien no está conforme con una sentencia pues recurre al órgano superior".

María Jesús del Barco es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Cuando Susanna Griso le ha informado de que desde el PSOE han querido aclarar que respetan la independencia judicial y la separación de poderes, la magistrada ha sido muy clara: "Que haga la aclaración el mismo partido que dijo que no iba a haber amnistía, sinceramente, me sirve de poco. Si quiere hacer una aclaración conviene que se la haga a Puigdemont. Y pueden siempre hacer un añadido al pacto que firmaron ayer y decir expresamente que eso no va a ser así".

Del Barco es muy tajante con este pacto: "En el momento en el que tú incluyes el término de 'lawfare' estás hablando de una posible prevaricación judicial, y estás diciendo que los jueces que han estado investigando y han sentenciado los asuntos relacionados con el 'procés', incluso antes, han cometido una actuación delictiva". Y continúa: "Hablar de comisiones de investigación, de 'lawfare', en el mismo párrafo en el que se habla de amnistía es bastante grave. Atenta claramente contra la separación de poderes y contra la independencia judicial."

Ante el hecho de que se hayan unido todas las asociaciones de magistrados para criticar el acuerdo político, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura recuerda: "Sí que hemos salido en otras ocasiones cuando se han producido manifestaciones de algunos ministros, o ministras más bien, del partido del gobierno contra la independencia judicial. Nos han llamado cosas muy bonitas siempre, machistas con toga, golpistas con toga... Sí, la toga nos sirve para muchas cosas, sí".

María Jesús del Barco insiste en que este acuerdo "es un ataque frontal a la separación de poderes y al Estado de derecho. Ninguna democracia plena consiente que se haga un examen a posteriori de las actuaciones que hacen los jueces. Es abrir una puerta muy peligrosa". Y pregunta: "¿Qué significa esto? Que cualquier juez tiene que estar pendiente de si el día de mañana le van a exigir responsabilidades una comisión política?". Y esta magistrada recuerda: "Mire, este es un tribunal del pueblo. La independencia judicial no es algo que nos beneficia a los jueces, es un beneficio para el ciudadano, porque garantiza que tenga un juez independiente y el ejercicio de la tutela judicial efectiva. No es un privilegio del juez, es un privilegio del ciudadano".

Delitos distintos al proceso independentista

Sobre la posibilidad de que otras personas sean amnistiadas fuera del 'procés', como la presidenta de Junts, Laura Borràs o el abogado de Puigdemont, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura reconoce: "Me parece francamente una vergüenza, desde el punto de vista judicial, legal y como ciudadana. ¿Estamos hablando de perdonar y olvidar que han existido y se han cometido delitos de blanqueo de capitales? Me parece inaceptable que quien comete delitos de malversación o blanqueo se pueda ir de rositas".