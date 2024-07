Juan del Val, tras las informaciones que hablan de un distanciamiento con Nuria Roca: "Es patético, dañino y tóxico"

Juan del Val y Nuria Roca forman una de las parejas más mediáticas del momento. Ambos comparten su vida en pareja con varias facetas profesionales. Un tándem que se ha puesto en entredicho por un medio del mundo del corazón que sugería que el matrimonio estaba atravesando una crisis este verano. Los argumentos que daba el artículo es que mientras Juan se encontraba firmando libros en Santander Nuria disfrutaba de unas vacaciones en Menorca. Decía además que Nuria estaba muy sonriente en las imágenes que había compartido de sus vacaciones, sin advertir la ausencia de su marido. Un signo, según esta publicación, de que las cosas no funcionan bien entre ellos.

Tanto Juan como Nuria han salido al paso de esta información con un mensaje conjunto en su cuenta de Instagram en el que afean los argumentos que aduce la publicación. "Se trata básicamente de especular sobre una supuesta crisis de pareja que estaríamos sufriendo.[...] ¿Qué tipo de sociedad se contribuye a crear con artículos en los que se da a entender que para que los miembros de una pareja sean felices tienen que estar permanentemente juntos?", reflexionaban ambos.

"Cuando se dan mensajes tóxicos pueden perjudicar mucho a personas que se están formando"

El propio Juan del Val ha querido intervenir en Más Espejo para aclarar su postura. "Hombre, yo no puedo asegurar que no se haya hablado de nuestras crisis de pareja porque de nosotros se habla y en un porcentaje alto de las ocasiones no es verdad lo que se dice. Nosotros no perdemos el tiempo en desmentir ninguna información que por supuesto es falsa. Invitamos a hacer una reflexión sobre los mensajes que se están dando a la sociedad y a los más jóvenes. Tenemos que reflexionar sobre esto. Cuando se dan mensajes tóxicos pueden perjudicar mucho a las personas que en este momento se están formando Nos llenamos la boca diciendo que no hay que identificar el amor con la posesión y de que las parejas tengan que tener su espacio, pero cuando lo tienen hablamos de que nos preocupamos", ha señalado.

Añade además el escritor que el problema son las pistas por las cuales se supone que él y su mujer estarían pasando por una crisis "con algunas frases que provocan vergüenza ajena como la de que Nuria se ríe demasiado reflejando que no me echa de menos. Creo que es patético, dañino y tóxico. Este es el motivo por el que Nuria y yo hacemos un artículo conjunto", mantiene.

"No queremos citar a la periodista porque bastante tiene con lo que ha hecho"

"Como el artículo es tan desafortunado el director de la revista nos llamó ayer y retiró el artículo inmediatamente", destacaba Juan del Val. Apunta que su intención no es la de arremeter contra la persona que escribió el artículo. "No queremos citar a la periodista, bastante tiene con lo que ha hecho. Creo que es un medio serio, se trata de pasar un buen rato con cosas que le pasan a personajes populares. El problema es el mensaje y la reflexión que invitan a hacer".