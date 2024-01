Juan Ortega, torero fugado de su boda: "No me arrepiento"

Juan Ortega reaparece en su primera entrevista pública, tras la cancelación por su parte de la boda entre él y Carmen Otte. El novio, torero de profesión, anunciaba sus intenciones de no presentarse en la ceremonia, que le habría convertido en marido de Carmen , minutos antes del enlace y mediante una llamada telefónica.

Desde 'la espantada', Juan habría estado prácticamente desaparecido ante la enorme expectación generada por la decisión que tomó el mismo día de la celebración, el pasado 2 de diciembre.

Juan Ortega atendía a las preguntas de Espejo Público en una entrevista telefónica y explica que en el momento de la llamada se encontraba a solas en su habitación, y "la primera persona a la que llamé para decírselo fue a Carmen", reconoce que "fue muy dura la conversación porque tiene poca explicación, el momento, las circunstancias", y añade: "En esos momentos lo de menos es la boda".

Novia, padres y cura

Después de llamar a la novia, el torero cuenta el orden en que habría avisado a algunos de los principales actores de la boda. Juan realizó otra llamada para comunicar a sus propios padres que sus dudas le impedían ser parte del enlace. Por último llamó también al sacerdote que iba a oficiar el enlace "que al final era la persona que nos iba a casar", dice Juan.

"Consecuente con mi decisión"

Como asegura Ortega, su decisión "no fue fruto de un arrebato, ni de un calentón, pero no deja de ser un trastorno". También se justifica con llevar tiempo "arrastrando una serie de dudas y problemas que no fui capaz de resolver".

Perdón por el cuándo, no por el qué

"Asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en que la tomé", son las palabras literales de Juan sobre el arrepentimiento in extremis de presentarse a su boda.

Además, el torero asegura que le habría dolido y estaría sufriendo actualmente "por haberle hecho daño a ella".

¿Reconciliación?

Sobre una posible reconciliación de la pareja, varias informaciones aseguran que Juan y Carmen habrían retomado su relación, pero él contesta con cierta ambigüedad: "Yo lo que si sé es que Carmen es una persona a la que quiero mucho y por nada en el mundo me perdonaría volver a hacerle daño", lo que podría interpretarse con una decisión firme de no intentar otro acercamiento al altar, aunque otros entenderían que el amor entre ellos no sería suficiente para reactivar su noviazgo.