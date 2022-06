Juan Marín, entre lágrimas, tras dimitir de todos sus cargos en C's: "Ya es hora de volver a casa"

Emocionado pero con serenidad que desprenden quienes tienen esa paz interior Juan Marín ha compartido en Espejo Público sus sentimientos tras los malos resultados de Ciudadanos en las elecciones de Andalucía.

"Con la cabeza alta y diciendo lo que piensa", Marín ha defendido su decisión de dimitir "creo que es lo que hay que hacer cuando los resultados no acompañan, alguien tiene que asumir las responsabilidades y yo he sido el candidato". Lo anunció en campaña y no se demoró en cumplirlo, el candidato del partido naranja ya ha presentado su dimisión aunque confirma que seguirá siendo militante. Y lo ha hecho pese a la llamada de la líder de la formación Inés Arrimadas e incluso la del gran vencedor Juanma Moreno, ambas para reconocerle que querían seguir contando con él.

"Si mi partido no está en el Gobierno yo no voy a estar"

"Sé que Juanma Moreno confía mucho en mí, igual que yo en él, pero si mi partido no está en el Gobierno yo no voy a estar, yo le debo lealtad a mi partido". Marín ha felicitado a Moreno por su victoria y no ha tenido complejos en reconocer que está "muy feliz de que el pueda con su equipo acabar con el trabajo que hemos hecho estos años".

El Juan Marín sereno y tranquilo se ha roto en la entrevista al ser preguntado por el abrazo que su hijo le dio para consolarlo por los resultados. Sin hacer esfuerzos en esconder su voz quebrada ha mostrado su emoción al reconocer que han sido muchas las horas arrebatadas a su familia. "Son buenos chavales, ya es hora de volver a casa y espero que podamos recuperar todo ese tiempo".

A partir de agosto se tomará unas vacaciones y lo que venga a posteriori no le preocupa, "voy a seguir trabajando, pero cerca de los míos" y asegura: "hay mucha vida fuera de la política, más que dentro, pero estoy contento de que me dieran esta oportunidad" y es que el hasta ahora vicepresidente de la Junta se marcha "orgulloso del trabajo hecho".