Juan de Dios Orozco: "El funeral de Isabel II es el acto de Estado más descomunal que hemos vivido nunca"

El experto en protocolo oficial y de Estado Juan de Dios Orozco cree que con el funeral de la reina Isabel II estamos ante el acto de Estado de proporciones más descomunales que hemos vivido nunca y que vayamos a vivir en los próximos 40 años.

Pone en valor la estructura organizativa que hay detrás de todos los actos de despedida y homenaje que se están celebrando desde el fallecimiento de la monarca. "Desde el punto de vista organizativo nunca se había tenido una concentración de tantos dirigentes, nunca una maquinaria organizativa ha funcionado de manera tan perfecta ni se ha visto una concentración de medios de comunicación tanto gráficos como reporteros y periodistas en un acto oficial", destaca.

Polémica por la seguridad del Biden en los actos del funeral

Asevera además que el funeral y posterior entierro de la reina es un reto que cree que el Reino Unido va a superar con una nota mayúscula. No cree que sea criticable que el presidente de EEUU Joe Biden haya rechazado ir en el autobús en el que van las principales autoridades por motivos de seguridad. Opina que no solo es por seguridad sino también por motivos logísticos, ya que son más de 500 dirigentes. " Sobre la presencia de Biden es un 'sí o sí'. No se mueve hacia ningún sitio sin su seguridad así que yo creo que la presencia de Biden y la exigencia sobre su seguridad ha sido admitida por el Reino Unido ya que a ambos le interesa la presencia del presidente de EEUU en este acto".