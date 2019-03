Juan David: "La familia de Bretón no está preocupada por buscar a los niños"

"Sabemos que los niños van a aparecer porque tenemos una policía excelente", asegura el primo de Ruth Ortiz, cuando se cumplen 10 meses de la desaparición de los pequeños Ruth y José. "La familia Bretón no está preocupada por la búsqueda de los niños, no tienen ninguna preocupación por ellos", dice Juan David, que también ha criticado con dureza la carta que José Bretón ha remitido a los medios. "Secuestro no hay, y si eso fuera así, es él quien los ha secuestrado. No ha dicho ni una verdad".

"José Bretón no era un padre. Hacía el papel de ir a la guardería, pero no era un padre", asegura Juan David. "Creo que este hombre estará fuerte hasta que llegue el juicio. Es un cínico y un cobarde".