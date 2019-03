Jóvenes que practican el slimming: "Es un subidón muy rápido, pero poco agradable"

La moda viene desde Estados Unidos y se ha extendido entre los adolescentes y jóvenes españoles. El "slimming" consite en mojar un tampón en alcohol e introducírselo por el cuerpo con el fin de logran una borrachera más rápida e intensa.

En Espejo Público hemos hablado con una joven que ha realizado esta peligrosa práctica. "Un amigo nuestro nos contó que era un subidón mucho mejor, que por mucho que te metieras no vomitabas, que era un ciego mucho más ligero y lo cierto es que era verdad", afirma. Según ella, las sensaciones son contradictorias. "Al principio es un poco desagradable, porque notas el tampón empapado. Luego notas un pequeño ardor y enseguida te empiezas a encontrar muy borracha. Pero a la vez no estás cansada, no te mareas, no te pesa el estómago. Es una embriagadez mucho más lúcida. Cuando te lo quitas notas cómo te tiemblan las piernas, un intenso calor... no es nada agradable. Además al poco tiempo sientes que tienes que ir a mear, pero luego tampoco puedes. Es un poco extraño".

Esta joven asegura que se trata de una técnica no muy extendida entre los distintos estratos sociales. "Es una técnica para gente que no tiene dinero. La gente de un estatus alto no lo suele hacer porque se puede permitir pagarse tres o cuatro cubatas. Es lo triste".

Los médicos advierten de la gravedad de esta práctica. "El alcohol en la vagina destroza esta zona con solo una vez que lo practiquen. Además muchos creen que no darína positivo en una prueba de alcoholemia, pero eso no es cierto porque una vía de escape del alcohol es el aire".