Jóvenes destrozan un cementerio de A Coruña al grito de "muertos de mierda no sabéis vivir"

Unos jóvenes, en aparente estado de embriaguez, han destrozado hasta 50 nichos en el cementerio de Valdoviño (A Coruña). Los actos vandálicos han tenido lugar en la Noche de San Juan. Los jóvenes lo graban todo y después comparten el vídeo en las redes sociales. Se puede ver cómo actúan con una violencia extrema. Lo hacen al grito de: "Muertos de mierda, no sabéis vivir". Rompen cristales, cristos y macetas.

Los familiares de los difuntos no pueden creerse que estos jóvenes, que aparentemente son del pueblo, hayan actuado con tal crueldad ante sus difuntos. Los vecinos están muy impactados por lo ocurrido y han acudido en masa hasta el cementerio en señal de protesta. Una de las afectadas lamenta los hechos visiblemente consternada: "Si me agreden a mí yo me puedo defender peo qué falta de humanidad hacer estos con unos difuntos a los que no nos los dejan descansar en paz".

Javier, el párroco de Pantín, intenta consolar a las familias y reprocha la actitud de los jóvenes. Cree que los vándalos estaban bajo los efectos del alcohol y por ello actuaron con tal agresividad. El Ayuntamiento de la localidad ya ha anunciado que denunciará los hechos pero los vecinos se sienten desamparados ya que creen que los autores de los desperfectos son menores de edad y la ley no podrá recaer sobre ellos. "No es partir una farola, es partirnos en dos", señala otra afectada.

Un total de 50 nichos han sido destrozados

Adoración, vecina del pueblo, lamenta que todos los vecinos estén muy disgustados por lo ocurrido. "Lo peor no es ver el vídeo, es llegar y encontrarse con todos los nichos rotos como están", apunta. Hay un detalle que inquieta especialmente a esta vecina, el hecho de que alguien recogiera los restos de cristales rotos. "Lo más sorprendente es que ¿Quién quitó los cristales de noche? porque cuando llegaron por la mañana ya no había cristales", asegura. Se preguntan si algunos adultos pudieron quitarlos siendo conocedores de los hechos sin haberlo denunciado.

Javier, párroco del lugar, apunta que los chicos que han perpetrado esto saben que están haciendo mal en un sitio concreto. "No es solo el daño material, sino el afectivo. Mucha gente estaba llorando viendo estos desperfectos", señala.