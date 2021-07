Una joven de 23 años, en la UCI con Covid: "Los jóvenes tienen que saber que esto no es una tontería"

A día de hoy Lady aún no puede hacer esfuerzos ni llevar una vida normal. "Tengo que ir un poco despacio y con mucho cuidado", señala. Esta joven de 23 años salió el pasado viernes de la UCI tras días de ingreso.

No sabe cómo se contagio de Covid. Cuenta que en su día a día trabaja en una fábrica de alimentación donde se respetan las normas de seguridad frente al Covid y en casa llevaba mascarilla. "No entiendo cómo lo he pillado porque no he estado expuesta", asegura.

Cree que se deberían endurecer las restricciones y ser conscientes de que "existe un virus que te puede llevar a no contarlo". Lady no tenía ninguna patología previa. No fuma ni tiene hábitos nocivos para la salud, hace deporte e intenta llevar una vida sana. "No tengo ningún problema de pulmones ni de sangre", señala.

Lady amaneció un domingo muy cansada. Le dolía todo el cuerpo y estuvo dos días con síntomas de fiebre y mucosidad. Hubo un día que dejó de tener gusto y olfato. En Urgencias le dijeron que era positiva y guardó cuarentena. En la placa de tórax salió que tenía neumonía en los pulmones y la ingresaron para controlarla.

"Me asusté porque ya no solamente era un Covid, iba a más", cuenta. Uno de los días que estaba ingresada tuvo un ataque de respiración y le pusieron oxígeno. El domingo por la noche decidieron trasladarla a la UC. Tras días de lucha ha recibido el alta médica pero aún tiene el miedo n el cuerpo. Pide a los jóvenes "que se mentalicen de que esto no es una tontería".

