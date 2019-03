José María busca a su hija desde hace 9 meses secuestrada por su exmujer

"Estoy obsesionado, lo reconozco. Cada vez que veo una niña rubita me quedo mirando paara saber si puede ser mi hija", reconoce José María López un hombre que está pasando un verdader calvario pues no sabe nada de su hija en 9 meses. Su ex mujer, una ciudadana rusa estaba al cuidado de la pequeña cuando ambas desaparecen sin dejar rastro. "En el vuelo donde se supone que ella vuelve a Rusia, solo aparece su nombre, pero no el nombre de mi hija", dice.

Este militar denuncia a su ex mujer, a la que conoció cuando estaba destinado en una unidad del Ejército del Aire en Kirguizistán, por secuestro de la menor. Sin embargo, a pesar de que la pequeña tiene nacionalidad española, no se ha dictado orden de búsqueda y captura.

José María ya sospechaba que algo podía pasar, "ella cambió las rutinas de visitas y hasta de imagen. De hecho eligió un tinte de pelo que no le gustaba". Lo cierto es que, a día de hoy no se sabe nada de la pequeña Lucía, ni siquiera si está bien o no. "No hay pistas sólidas sobre su paradero pero, la principal es a través del hermano de su exmujer. "Su hermano que vive en Alemania, aunque no se sabe nada de ella, creo que por ahí hay que tirar", dice desesperado.