José Manuel Soto, nuevo embajador de Tabarnia: "Sentirse español no es facha, ni de izquierdas ni de derechas"

CONTRA EL NACIONALISMO CATALÁN

Tabarnia ya tiene embajador en Sevilla. El elegido es el cantante José Manuel Soto. Soto tiene una nueva canción titulada 'Soy español' que asegura le piden en todos los conciertos: "Llevo 35 años cantando con cientos de miles de conciertos donde siempre me pedían el 'Por ella' y ahora me piden más 'Soy español'". Considera que la iniciativa de Tabarnia se toma el conflicto catalán "con mucho sentido del humor". "Estas cosas son serias pero el sentido del humor las descompone". Defiende su sentimiento nacionalista: "Hay gente receptiva ante este tipo de mensajes, sentirse español no es facha ni de izquierdas ni de derechas y muchos nos sentimos agredidos por el hecho de defender estas cosas".