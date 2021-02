José Amorós, anestesiólogo, asegura que "nadie de la sanidad privada en Alicante ha sido vacunado, nos han discriminado"

José Amorós es anestesiólogo y trabaja en un hospital privado de Alicante. Asegura que ni él ni ninguno de sus compañeros en el centro sanitario han sido vacunados contra el coronavirus. "Nadie de la sanidad privada en Alicante hemos sido vacunados del coronavirus. Hemos tenido que recurrir al juzgado. Nos han discriminado. Es imperdonable lo que han hecho con la sanidad privada".

Tampoco saben cuándo les vacunarán contra la Covid-19, nadie les ha anunciado cuándo llegarán las vacunas contra el coronavirus, si son los siguientes en la campaña de vacunación.

"A fecha de hoy no sabemos cuándo van a llegar, cuántas van a llegar. Están todos lo médicos esperando. No hay una estrategia, ni un cronograma. Nos preguntan los médicos y no podemos responderles" ha respondido el sanitario alicantino a la pregunta de Susanna Griso en Espejo Público.

"Por lo visto esto ocurre en más comunidades. Hay algunas que han seguido la estrategia de vacunación otras no. Esto no solo afecta a los sanitarios, a los médicos, afecta de manera muy importante a los pacientes que tratamos", ha explicado José Amorós, anestesiólogo en un hospital privado de Alicante.