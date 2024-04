Jorge González, testigo del parricida de Asturias: "Se me lanzó al cristal y al techo"

Este martes, el pueblo de Soto de Ribera, despertaba con una terrible noticia. Un hombre de 46 años asesinaba a su padre de 71 años, le decapitaba la cabeza y, posteriormente, jugaba con ella en la carretera. Varios conductores fueron testigos de ver cómo el hombre, totalmente fuera de sí, pateaba la cabeza de la víctima.

Jorge González fue uno de estos testigos. Él volvía del trabajo cuando presenció los hechos. "Al entrar a la glorieta el vehículo de delante se paró. Le pité, le di las luces. Me parecía extraño que se parase en la glorieta. Pensando que se podía haber averiado inicié el arranque para reincorporarme al carril izquierdo de la glorieta para rebasarlo y entrar hacia el puente, hacia mi domicilio", cuenta. Fue en ese momento cuando el individuo sembró el auténtico terror entre todos los conductores.

"En aquel momento, delante del coche que estaba parado, salió ese individuo. Echó a correr contra mí y se me lanzó al parabrisas directamente. Se me lanzó al cristal y al techo. Hice una maniobra evasiva. Aceleré, porque estaba iniciando la marcha, aceleré, pegando un volantazo a la izquierda con la intención de tirarlo al suelo. Lo conseguí, me salió bien", continúa explicando. Sin embargo, el autor de los hechos estaba totalmente fuera de control.

González afirma que la persona que estaba causando el caos era "una persona muy atlética, alto, delgado. Pegó una zancada y se subió directamente casi donde el crista".

Afortunadamente, tras la maniobra, el testigo volvió sobre sus pasos, dirección Oviedo. "En la rotonda de arriba conseguí hablar con la Guardia Civil, dar el aviso y volver para ver qué estaba haciendo", cuenta. El detenido continuaba tirándose a otros vehículos llegando incluso a atacarlos con el hacha en el parabrisas.

"Cuando yo me puse en la otra esquina de la glorieta, lo vimos correr por el medio de la glorieta dando patadas a algo esférico, que luego asimilas que era la cabeza, porque en aquel momento no sabía qué había pasado ni que había asesinado al padre ni que aquello era una cabeza, porque estaba a distancia", explica.

Un suceso trágico y traumático para quienes lo vivieron, que difícilmente podrá olvidar estos conductores que poco a poco se van recuperando de lo sucedido, como Jorge, quien esta noche sí que ha podido dormir, a pesar del shock.

Lanzó la cabeza contra otros vehículos

Las personas del lugar vieron cómo el detenido sujetaba la cabeza del asesinado y la lanzaba contra otros coches. Por el momento no ha trascendido más información sobre el por qué del asesinato. El cuerpo del padre lo encontraron en la vivienda. La Guardia Civil se desplazó hasta el domicilio para analizar el lugar .

Hasta el lugar se desplazaron también medios del SAMU. Los agentes de la Guardia Civil lograron reducir y detener al hombre, que fue trasladado al cuartel de Soto de Rey, pero posteriormente al área de Psiquiatría del HUCA, donde quedó ingresado.

"Se puso delante de mí y me tiró la cabeza. Venía con la cabeza en la mano y además riéndose. Cuando pasé, me volví y le vi jugando como al balón con la cabeza. Debió tirársele encima a más gente. Algún coche pasó luego con la luna reventada", reveló una testigo al citado medio. La Policía Científica del Instituto Armado ha cogido las riendas de la investigación para esclarecer lo ocurrido.