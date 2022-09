John Carlin, sobre el enfado del nuevo rey Carlos III al mancharse de tinta: "Carlos no tiene clase ante los imprevistos"

John Carlin, periodista y escritor, analiza los actos de despedida a la Reina Isabel II, los que califica de "luto recreacional". Señala que muchos de los que esperan largas colas para el féretro de la reina lo hacen como un show en el que disfrutan de ver un partido o un concierto. "Hay algo muy raro, esta gente no conoció personalmente a la reina. Me parece un fenómeno muy extraño. No sé si es cosa de los ingleses que son gente reprimida pero cuando ocurre algo triste explota el volcán", afirma.

Sobre el nuevo incidente del rey Carlos III con un tintero en el que no disimula su enfado tras mancharse las manos de tinta en una firma, asegura que el monarca pierde fácilmente los estribos. "Carlos ha tenido ese comportamiento a lo largo de los años cuando algo se le sale del guion y le molesta", mantiene. Ve en contraste a la fallecida reina Isabel II como la definición de la palabra clase. "Carlos no la tiene en momentos de pequeños imprevistos. Es en esos momentos cuando mantienes la calma o haces una broma. Aquí ya ves un punto débil importante", refleja el periodista.

"Camila es algo más cool que el monarca que tiene cierta inmadurez"

Añade Susanna Griso que este tipo de escenas le recuerdan a la imagen que da del nuevo rey la conocida serie de televisión 'The Crown'. "Si nos va trufando de escenas como estas tendré que creerme la serie", destacaba. Carlin define a Camila como "alguien más cool con más clase" que el monarca mientras que él tiene más inmadurez. "Esto de las monarquías es todo imagen, simbolismo y apariencia", apuntaba.