Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco: "Empieza a imperar el miedo"

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha valorado la situación en el municipio tras varios días de disturbios y enfrentamientos. Aunque reconoce que "la noche fue un poco más tranquila", asegura que "no hubo enfrentamientos pero sí estuvo el colectivo marroquí manifestándose y agrupado".

Roca ha hecho un llamamiento a la Guardia Civil para que actúe con mayor firmeza: "Yo le pido a la Guardia Civil más contundencia para disolver eso, no dejar que, aunque no haya enfrentamiento, que los grupos estén manifestándose en la calle, porque creamos una calma tensa que a mí me preocupa". Subraya que "ya son muchos días y en el pueblo empieza a imperar el miedo por la noche y ya perjudica económicamente a nuestra población, en negocios, terrazas… en todo. Y eso empieza a preocupar".

Respecto a la manifestación convocada para esta tarde bajo el lema "contra las agresiones a nuestros abuelos", el alcalde ha sido tajante: "Muy preocupado, por supuesto, por no saber los volúmenes que eso pueda mover. Es una manifestación que no tiene permisos de la Delegación del Gobierno, que no está amparada por el Ayuntamiento ni ninguna organización del municipio, que a mí me conste no está autorizada. Yo le pido a mis vecinos que no acudan porque pudiera ser un enfrentamiento comunicado. Espero que la gente tenga conciencia y que no venga a resolvernos los problemas porque nos están creando un problema mucho más grave”.

Roca ha informado de que la población está acordonada por las fuerzas policiales y que hay controles de acceso permanentes: "Eso me traslada la autoridad, hoy habrá más efectivos. Preveyendo hasta dónde pueda llegar, que es el temor y la incertidumbre que tienen los pachequeros, que se creen aquí unas batallas campales que no nos vienen a nosotros. Ya termina uno cansándose, los vecinos están cansados de ver eso y empieza a perjudicarnos mucho. Hay locales que cierran porque la gente no sale. Es preocupante dar esta imagen. Un Torre Pacheco que ha vivido en convivencia en 30 años, con delincuencia por supuesto, pero eso es lo que tenemos que atacar. Hemos convertido un problema de delincuencia en un problema de violencia y de miedo".

Sobre la detención del presunto autor material de la agresión a Domingo, el hecho que desencadenó la situación actual, Roca ha reconocido que "ha sido recibida con alegría. Ver que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado resuelven en pocos días una situación difícil, porque no había testigos, no había identificación, y se ha visto que son profesionales. Por eso debemos dejarlos a ellos. Por eso lo único que pedimos es tener efectivos suficientes para eso, para atacar la delincuencia".

El alcalde ha pedido que "no haya violencia y que no haya delincuencia".

