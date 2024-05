El jefe que pagó a su empleado con el concepto 'nomina abril maricón': "Ha habido un malentendido con el banco"

El trabajador de una panadería en Málaga denuncia que en el concepto de la nómina del mes de su sueldo le llegó con la frase: 'nómina abril maricón'. Un concepto para ingresarle 628,02 euros. El denunciante de la situación es un panadero de 34 años que ha solicitado una baja médica por lo que él considera un conflicto laboral. Empezó a trabajar con un turno de 22.00 a 3.00 horas. Asegura que cuando su jefe se entera de que es gay le cambia el horario de 20.00 a 3.00 horas sin pagarle horas extra. Debido a esta situación presenta dificultad de sueño, ansiedad, irritabilidad y pensamientos negativos.

Lucas es el dueño de esta panadería en Coín (Málaga). Asegura que el primer sorprendido por la denuncia laboral ha sido él. Mantiene que al trabajador no se le cambió el horario de trabajo ni se le tocó el sueldo. No entiende qué ha podido pasar para que el concepto del ingreso fuera 'nómina abril maricón'. Cuenta que habitualmente él gestiona los pagos de su negocio con el banco para pagar nóminas y proveedores. Desde el banco no le saben explicar lo que ha pasado para que figure esa nómina. "Me han pedido el teléfono del trabajador para llamarle. Yo tengo aquí trabajando lesbianas y no tengo nada de homófobo", explicaba.

"No le he cambiado el horario desde que entró hasta que se fue"

Desconoce el motivo de la denuncia de este trabajador. Niega problemas con él y destaca que este hombre "dijo que era gay desde el principio". "Él está casado con un hombre y es reconocible que es gay", afirma. "Entró diciendo que era gay y no se le ha cambiado el horario desde que entró hasta que se fue".

Miguel Montenegro, secretario de organización de CGT Andalucía, cuenta cómo han tenido lugar los hechos. Mantiene que el trabajador afectado recibió este miércoles el ingreso de la nómina. "Un poco tarde para tratarse de la nómina de abril que la cobra el 22 de mayo", señala. En el concepto de mayo recibe el concepto 'nómina mes de abril maricón'. "Eso no lo pone nadie, lo pone el ordenante. Esto viene precedido de unas situaciones que le han provocado una incapacidad temporal desde que se dio a conocer su condición sexual en el centro de trabajo. Circunstancia que él acredita con el informe de la propia mutua".

Califica como "vergonzoso y aberrante" que se den este tipo de abusos contra la dignidad de las personas.

Montse Suárez, abogada y colaboradora de Espejo Público, mantiene que esta es una situación homófoba porque se denosta a una persona y el asunto incluso ha llegado al conocimiento de una entidad bancaria: "cómo el empleador se jacta y se ríe de que tiene en nómina de lo que él llama un maricón". "Con jefes como usted que además pagan 20 días más tarde, más vale irse a la lista del paro", añadía.