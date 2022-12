Javier Ungría, hermano de la novia: "Todos se habían hecho PCR aunque no era un requisito fundamental"

Jaime Navarro, exjugador de la cantera del Real Madrid, y Beatriz Ungría, decidieron casarse este pasado fin de semana. Una boda celebrada en el Casino de Madrid y que Salud Pública ya investiga para esclarecer si se incumplieron las restricciones.

El hermano de la novia, Javier Ungría, ha dado su versión de los hechos en Espejo Público. "Todas las personas se hicieron PCR" aunque ha matizado que "no era un requisito fundamental del sitio, era voluntario". Ungría ha dicho que desconocía el número de invitados pero que todos se sentaron "en mesas de 4 a 2 metros de distancia".

Sobre la investigación que ha abierto Dirección General de Salud Pública, Ungría ha matizado que no tienen miedo. "Que investiguen y cuando vean que está todo en orden, no habrá ningún problema".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha subrayado que estas imágenes no se pueden volver a repetir. "Nos estamos peligrosamente inmunizando con los centenares de muertos que hay todos los días en España y de tanto escucharlo nos estamos volviendo insensibles a ese hecho".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, también se ha pronunciado sobre este hecho. "No tiene ningún sentido que sigamos insistiendo en algo que todos sabemos. Ahora mismo, quien no cumple las normas de prevención, sabe que no las está cumpliendo".

Las bodas no están prohibidas, pero sí están sujetas a algunas restricciones. Por ejemplo, el aforo del establecimiento no puede superar el 50%, los asistentes deben mantener en todo momento la distancia de seguridad y además tienen que llevar puesta la mascarilla.

