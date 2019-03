Javier Sierra: "Juan Carlos ejercía un control total sobre sus alumnos"

Juan Carlos Aguilar, el monje shaolin detenido en Bilbao acusado de, al menos un asesinato, y de una brutal agresión a una mujer de origen nigeriano, era una persona muy popular en el mundo de las artes marciales y fue protagonista directo en varias entrevistas y demostraciones televisivas.

Una de esas entrevistas la realizó el conocido periodista y escritor Javier Sierra. "Le entrevisté en dos ocasiones. En 2004 y 2007 y en ambas me causó una profunda impresión. Me llamó la atención el extraordinario esfuerzo que Juan Carlos hacía por el control de la violencia, quizá por eso se introdujo en la disciplina de las artes marciales. Quizá necesitaba controlar esa violencia. Es evidente que ese control lo ejercía de cara al público, pero no hacía sí mismo", asegura Sierra.



El escritor se ha mostrado muy sorprendido de todo lo ocurrido en el gimnasio de este monje en Bilbao. "Tras lo que ha descubierto la ertzaintza, me he quedado descolocado". Sin embargo, Sierra sí observó algunas "particularidades" que rodeaban a Juan Carlos. Tenía muy controlado todo el entorno. No se podía entrar descalzo en algunas partes del gimnasio, el silencio era absoluto y los compañeros del gimnasio lo cortejaban como si fuera una divinidad y él disfrutaba de ese ambiente".