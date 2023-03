Javier Cercas: "Yo soy votante de izquierda, pero no siempre soy simpatizante"

El escritor Javier Cercas se sienta en el plató de Espejo Público después de publicar 'No callar', una recopilación de artículos, crónicas y ensayos escritos entre los años 2000 y 2022 de asuntos muy diversos. Asegura que este libro es "varios libros". Cercas habla sobre la política, Europa, Cataluña, literatura... al final todos esos temas conforman una especie de retrato de lo que ha ocurrido en estos años y acerca de sus pensamientos.

En este libro no renuncia al humor porque cree que es algo muy saludable. Confiesa que el título es irónico dirigido hacia los adversarios que le dicen que se callen. "Yo no soy nada, soy un tipo que se ganaba la vida en la Universidad y ahora escribiendo, pero parto de la convicción de que la política no es solo cosa de los políticos, sino que es de todos", señala.

La opinión de Cercas sobre la moción de censura de Vox

Cree Cercas que Ramón Tamames no estaba en condiciones de presentar la moción de censura de Vox. "Es una persona de casi 90 años con biografía complicada que no está para estas cosas y ni comparte la ideología del partido que le presenta: todo un auténtico disparate", señala. Cree que venimos de una época muy convulsa a nivel político y este es "un esperpento" más.

"España no es tan diferente a otros países como pensamos"

"Yo cuando era joven, feliz y indocumentado, creía que España era diferente en todo y España no es tan diferente. Sigo creyendo que la democracia española es muy perfectible, la perfecta no existe", apunta el escritor. Considera que la dictadura de Franco era una democracia orgánica, no se podía tocar y cuando se tocaba se cayó. "Lo que definde a la democracia de verdad es que se puede perfeccionar cada día. Eso una democracia de verdad", añade.

Recuerda Cercas que "las principales trolas que soltaban los secesionistas en Cataluña eran que España no era una democracia, sino que España era Turquía y el resto contestábamos que sí lo era porque lo dicen todos los estudios de calidad democrática del mundo".

Mantiene que ahora la derecha dice que esto es una autocracia asfixiante y que Pedro Sánchez es un dictador, argumentos que desestima. "Eso es un disparate, este Gobierno ha cometido errores pero de ahí a decir que Sánchez se ha cargado el estado de derecho hay un abismo, pero afortunadamente la gente no se lo cree".

"Voto a la izquierda y soy un socialista democrático"

Se considera un socialista democrático porque cree que décadas de aplicación de estas políticas han creado las sociedades más prósperas, libres e igualitarias de la historia en países escandinavos. "Eso es lo que yo quiero para mi país", mantiene.

Confiesa que es votante de izquierda pero también crítico con ella. "Yo soy votante de izquierda pero no siempre soy simpatizante de izquierda", apunta.

La cena de Javier Cercas con Emmanuel Macron

Javier Cercas asistió a una cena en el Elyseo con Emmanuel Macron, el rey Don Juan Carlos y el escritor Mario Vargas Llosa. Tras la cumbre entre Macron y Sánchez en Barcelona la embajada francesa le dijo que el presidente francés era aficionado a sus libros y le gustaría conocerle. Esa conversación privada se convirtió finalmente en una entrevista. Volvieron a verse en Barcelona y en ese encuentro hablaron de Vargas Llosa y de ahí salió esa cena posterior.

Describe al presidente Macron como "un tipo de gran humildad, que pregunta". "Yo le he visto dirigirse a las multitudes que le increpan preguntándoles por su punto de vista. "Mi opinión de él es muy buena. Hablamos del 23-F porque Macron estaba muy interesado en la transición española", relata.