Las peticiones de Isabel Pantoja para aceptar su ambiciosa gira por EEUU

Isabel Pantoja está pletórica, ilusionada y con muchas ganas de reencontrarse con su público en tierras americanas. Así nos lo confiesa en Espejo Público Eduardo Guervós, su representante en esta esperada gira que promete dar mucho que hablar. Él ha sido una de las personas que ha intercedido para que Isabel obtenga el visado de trabajo.

No tener firmado este documento fue la principal razón por la que Pantoja tuvo que posponer la gira de conciertos: "Un trámite burocrático que lleva su tiempo" - nos cuenta Guervós : "Isabel tenía que firmar un papel por el que reconocía haber tenido antecedentes penales, si no lo firmas o mientes cometes un delito federal, y entonces no pisas EEUU en tu vida".

Así será el baño de masas de Pantoja con sus fans americanos

Con el trámite resuelto la gira se ha retomado, y lo más inmediato se producirá la semana que viene cuando la tonadillera viaje a Madrid para los ensayos previos. Hace tiempo que no vemos a Isabel Pantoja que permanece en Cantora a día de hoy y mientras escribo estas líneas. Es muy probable que la prensa española le siga los pasos en su paso por la capital y hasta el mismo día que tome un avión comercial para volar a Miami, allí dará dos conciertos los días 10 y 11 de febrero. El 17 se dará un baño de masas y de fans en Nueva York , después vendrán Los Ángeles el 19 y por último Puerto Rico el 26 de febrero.

Isabel se reencontrará con su público latino mayoritariamente, ganas no le faltan y según nos cuenta Guervós : "ella tiene muchas expectativas con esta gira, tiene muchísimas ganas . Hace siete años que no pisa EEUU, y lo llevaba esperando desde hace mucho tiempo".

Su sobrina Anabel, seguidora inseparable de la artista

La tonadillera viajará acompañada de su hermano Agustín, su sobrina Anabel que ejercerá de su asistente personal y también de su peluquero, imprescindible en sus conciertos.

Como toda estrella que se precie, Isabel Pantoja no podía ser menos y también ha hecho una serie de peticiones para que todo esté a su gusto en el camerino, peticiones que en principio parecen muy sencillas; vino, cerveza, queso, sandwiches y un burro para poner sus doce perchas para colocar sus vestidos.

El repertorio que sus incondicionales fans podrán escuchar en los conciertos se basará en su gira "Enamórate".