Ayer se celebró el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou, que dejó el marcador en 0-0. La plataforma Tsunami Democràtic convocó protestas alrededor del campo para dar visibilidad a su causa independentista.

Dentro del campo el partido se vivió con normalidad, en cambio, fuera del estadio manifestantes encapuchados volvieron a quemar contenedores, formar barricadas y arrancar adoquines.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió al Camp Nou para disfrutar del partido acompañada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Díaz Ayuso ha querido contar en Espejo Público como vivió ella este clásico en el que los dos clubs no fueron los únicos protagonistas. La presidenta ha contado que no saludó y ni siquiera cruzó ninguna mirada con el presidente de la Generalitat, Quim Torra a pesar de que estaban situados muy cerca en el palco.

Isabel Díaz Ayuso: "Creo que Torra es parte y culpa de todo lo que estaba pasando en lo alrededores del estadio. Es una persona que controla perfectamente a los CDR y a todos los que queman la calle y es el primer responsable de lo que está pasando en Catalunña".

Además Ayuso, cuenta que según las declaraciones y mentalidad de Quim Torra, ella era un ser inferior por ser española y él es una categoría y una raza pura. Por estos motivos explica que no quiere tener ningún tipo de contacto con una persona que se plantea así, "la vida y la política".

Remarca la difícil situación que vive Cataluña y lamenta que en un país libre pasen estas cosas. Finalmente, cuenta que al final del partido se empezó a ver una gran capa de humo: "Esto no es normal, esto no ocurre en ningún otra ciudad de España". Además, asegura que los socios de Pedro Sánchez, son los que ahora instigan a la violencia y a su parecer, en este momento de pactos no conviene que se lleve al extremo las cosas.

